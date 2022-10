Gegenüber dem Franken legt der Euro an Wert zu und hält sich stabil über der Marke von 0,99 Franken. Am späten Abend notiert das Währungspaar bei 0,9918. Am Nachmittag hatte sich der Euro kurzzeitig mit Kursen um 0,99400 wieder der Parität etwas angenähert. Parallel dazu arbeitet sich auch das Dollar-Franken-Paar langsam wieder in Richtung Parität vor. Am späten Abend wird der Dollar zu 0,9962 Franken gehandelt.