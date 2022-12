Gegenüber dem Franken hat der Euro über Nacht leicht an Terrain eingebüsst. Das EUR/CHF-Währungspaar wird am frühen Morgen bei 0,9851 nach 0,9862 gehandelt am Vorabend. Für das USD/CHF-Paar ergibt das mit 0,9274 nach 0,9281 am Mittwochabend ebenfalls etwas weniger.