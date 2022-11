Am Devisenmarkt haben die Anleger vor allem Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Blick, die im Tagesverlauf erwartet werden. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Inflation in Deutschland im November gesunken ist. Nach den Daten aus der grössten Volkswirtschaft des Währungsraums wird mit Spannung erwartet, wie sich die Inflation in der Eurozone insgesamt entwickelt hat.