Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt eher nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA am Mittwoch zurückhalten. Am Dienstag stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Für etwas Beachtung dürfte noch der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone sorgen, der am Vormittag zur Veröffentlichung ansteht.