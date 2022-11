Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Zwischenzeitlich hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,0479 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Juli erreicht, bevor der Schwung wieder nachliess. Am Nachmittag notiert der Euro bei 1,0367 Dollar und damit etwas höher als am Vorabend.

15.11.2022 17:15