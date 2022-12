Der Kurs des Euro ist am Montag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone abgerutscht. Belastet wurde der Kurs im Tagesverlauf von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,05 US-Dollar, nachdem er zeitweise einen Cent höher notiert hatte. Zuletzt wurden im New Yorker Handel 1,0497 Dollar bezahlt.

05.12.2022 21:12