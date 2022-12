Im November hatte sich die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen unerwartet verbessert, was auf ein Wachstum in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Bereich der Dienstleistungen hindeutet. Ausserdem waren Daten zum Auftragseingang in der Industrie besser als erwartet ausgefallen.