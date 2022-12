Der Euro ist am Mittwoch über 1,06 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung behauptet bereits seit einigen Tagen grösstenteils diese Marke, nachdem am Dienstag letzter Woche aktuelle Teuerungsdaten aus den USA das Bild einer abflauenden Inflation in den Vereinigten Staaten weiter verfestigt und damit den Dollar im Vergleich zum Euro stark belastet hatten. Am Nachmittag notiert der Eurokurs bei 1,0605 Dollar und damit in etwa auf Niveau vom Vorabend.

21.12.2022 17:17