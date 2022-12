Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres gestiegen. Dabei ist der Euro kurzzeitig bis fast auf 1,07 Dollar vorgestossen. Am Freitagmittag wird die Gemeinschaftswährung wieder leicht tiefer bei 1,0680 US-Dollar gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen.

30.12.2022 13:19