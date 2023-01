Ein überraschender Rückgang der Inflation in Frankreich konnte den Kurs des Euro am Mittwochmorgen nicht weiter belasten. Im Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag könnten Stimmungsdaten aus der US-Industrie für neue Impulse beim Handel am Devisenmarkt sorgen.