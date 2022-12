Auch zum Franken legte der Euro vor allem am Vormittag zu und stieg auf bis zu 0,9899 Franken. Am Nachmittag büsste die Gemeinschaftswährung wieder etwas an Wert ein. Derzeit notiert das Währungspaar bei 0,9866 Franken jedoch immer noch höher als im Morgengeschäft. Der Dollar fiel im Verlaufe des Nachmittags zeitweise unter die Marke von 0,93-Franken. Aktuell kostet der "Greenback" 0,9395 nach noch 0,9422 Franken am Mittag.