"Die Euroland-Wirtschaft kann sich auch Anfang April weiter erholen", kommentierte Sentix das Ergebnis der Umfrage. Die grossen Verwerfungen, die durch die Gas- und Strompreiskrise in Europa befürchtet wurden, seien in diesem Winter ausgeblieben. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Konsumentenpreisen.