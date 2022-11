Der US-Dollar hat sich auch gegenüber dem Franken deutlich verbilligt. Er kostet derzeit 0,9877, nach 0,9904 am frühen Abend und noch 0,9958 am frühen Abend. Der Euro hat hingegen zum Franken klar angezogen. Er wird derzeit zu 1,0028 gehandelt nach 0,9988 am Nachmittag.