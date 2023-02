Auch das EUR/CHF-Währungspaar, das am Vortag wieder unter die Parität gefallen war, hat leicht angezogen auf 0,9960 von 0,9945 am Vorabend. Das USD/CHF-Paar wird dagegen mit 0,9158 gegenüber dem Vorabend (0,9154) wenig verändert gehandelt. Auch der Greenback hatte am Dienstag gegenüber dem Franken klar an Wert eingebüsst. Noch am Mittag notierte er über der Marke von 0,92 Franken.