Auch der Euro-Franken-Kurs stieg am Freitagnachmittag leicht bis auf aktuell 0,9850. Am Mittag lag das Währungspaar noch bei 0,9837 Franken. Der Dollar hingegen verlor zum Franken an Wert und steuert auf die Parität zur Schweizer Währung zu. Derzeit kostet der Greenback 1,0008 Franken nach 1,0056 im Mittagsgeschäft.