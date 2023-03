Zum Franken hat der Euro allerdings weiter leicht nachgegeben. So notierte das EUR/CHF-Währungspaar am frühen Freitagabend bei 0,9956 nach 0,9978 am Vorabend, nachdem das Paar noch am Donnerstagmorgen über der Parität gehandelt worden war. Für das USD/CHF-Paar wurde am frühen Abend 0,9395 bezahlt nach 0,9415 am Donnerstagabend.