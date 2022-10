Im Fokus der Anleger stand darüber hinaus die Kursentwicklung des japanischen Yen. Am Vortag mussten für einen US-Dollar erstmals seit 1990 mehr als 150 Yen gezahlt werden. Die Yen-Schwäche dauerte im Freitagshandel zunächst an. Der Kurs zum Dollar stieg weiter über die Marke von 150 Yen und wurde am Nachmittag bereits zeitweise über 151 Yen gehandelt. Dann jedoch zog der Yen unvermittelt stark an und der Kurs zum Dollar fiel wieder unter 150 Yen. Händlern zufolge sind wohl US-Dollar in grossem Stil verkauft worden. Jüngst hatte es Spekulationen über ein erneutes Eingreifen der japanischen Regierung am Devisenmarkt gegeben, um den Yen zu stützen.