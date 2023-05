Am Morgen gab der US-Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen leicht nach, was dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. An den Finanzmärkten sorgt der US-Schuldenstreit weiterhin nicht für starke Kursausschläge. Zuletzt hatte ein weiteres Spitzengespräch der politischen Parteien in Washington erneut keine Lösung des Problems gebracht, auch wenn sich das Weisse Haus und die Republikaner über den Verlauf des Gesprächs zufrieden äusserten.