Zum Franken blieb der Euro mehr oder weniger unverändert bei 0,9678 Franken nach 0,9677 Franken am Morgen. Der Dollar legte zum Franken im Tagesverlauf am Mittwoch zunächst zu und stieg am Nachmittag sogar wieder kurzzeitig über die Parität. Nach dem Fed-Protokoll gab der Dollar aber auch zum Franken wieder etwas ab. Am späten Abend kostet er damit 0,9980 Franken nach 0,9965 Franken am Morgen.