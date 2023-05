Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar minimal abgeschwächt und kostet aktuell 0,8894 Franken nach 0,8902 noch am Morgen. Derweil hat sich das Währungspaar EUR/CHF in Treten an Ort geübt. Aktuell wird der Euro nämlich mit 0,9762 Franken praktisch gleich hoch wie im Frühgeschäft (0,9764) bewertet.