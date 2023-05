Der erneute Inflationsrückgang in den USA hat den Kurs des Euro am Mittwoch zeitweise deutlich angetrieben. Die Gemeinschaftswährung erreichte bei 1,1007 US-Dollar ein Tageshoch. Im New Yorker Handel notierte sie zuletzt wieder etwas tiefer bei 1,0975 Dollar. EUR/CHF lag derweil bei 0,9765; USD/CHF bei der Marke von 0,8895.

10.05.2023 20:43