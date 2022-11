Zum Franken notiert der Euro am späten Nachmittag allerdings mit 0,9782 etwas schwächer. Im Mittagshandel lag das EUR/CHF-Paar mit 0,9812 noch über 0,98. Dabei zog der Franken auch zum Dollar an. Der Greenback wird aktuell zu 0,9519 nach 0,9549 am Mittag gehandelt. Gegenüber dem Morgen kostet der Dollar rund einen halben Rappen weniger.