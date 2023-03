Der Euro ist zu Wochenbeginn in einem nervösen Umfeld zum Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Montagnachmittag 1,0733 Dollar und damit deutlich mehr als vor dem Wochenende. Der Eurokurs hatte in frühen Handel bei 1,0737 Dollar den höchsten Stand seit etwa einem Monat erreicht, bevor er kurz darauf bis auf fast 1,0650 Dollar absackte und sich dann aber schnell wieder erholte.

13.03.2023 17:18