Gegenüber dem Dollar mussten auch viele andere Währungen Federn lassen. Am Markt wurden Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve als Grund genannt. Schon am Vortag hatte die regionale Fed-Chefin aus San Francisco, Mary Daly, Spekulationen auf ein Ende der geldpolitischen Straffung eine Absage erteilt. Am Donnerstag stiess der regionale Fed-Chef von St. Louis, James Bullard, in die gleiche Kerbe.