Der Euro hat zu Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar deutlich nachgegeben. Am Montagnachmittag fiel die Gemeinschaftswährung im Tief bis auf 1,0909 Dollar. Am frühen Abend liegt der Kurs nun zwar mit 1,0919 Dollar wieder etwas höher, aber immer noch klar tiefer als am Freitagabend.

17.04.2023 17:08