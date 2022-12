Gegenüber dem Franken war der Dollar im Hoch kurzzeitig bis auf 0,944 hochgestiegen, nachdem er am Vormittag noch deutlich unter der Marke von 0,94 tendiert hatte. Zuletzt wurde er allerdings mit 0,9381 bereits wieder darunter gehandelt. Beim Euro-Franken-Paar gab es hingegen wenig Bewegung. Der Kurs lag am späteren Abend bei 0,9876 nur leicht höher als am Nachmittag mit 0,9861.