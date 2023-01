Der über Telefon 143 erreichbare Dienst der Dargebotenen Hand erhält immer mehr Hilferufe. In den Regionen Zürich und Aargau verzeichnete die Dargebotene Hand im vergangenen Jahr ein Plus von rund 10 Prozent, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt. Die Zahl der Anruferinnen und Anrufer, die sich wegen Ängsten aller Art melden, hat sich in der Region Zürich 2022 sogar verzehnfacht. Die Freiwilligen der Dargebotenen Hand führen schweizweit rund 200'000 Gespräche pro Jahr. Gestiegen, wenn auch weniger stark, sind seit 2019 die Anrufe aufgrund psychischer Leiden insgesamt. So riefen in der Region Bern 2022 fast 47 Prozent der Hilfesuchenden aufgrund psychischer Leiden an. Vor der Pandemie betrug der Anteil 39 Prozent. "Wir befinden uns in einer multiplen Krise", sagt Matthias Herren, Stellenleiter der Dargebotenen Hand Zürich. "Für Menschen, die bereits private Belastungen spüren, wird irgendwann alles zu viel."