In der Schweiz ist ein digitaler Notruf-Knopf auf dem Handy, wie er etwa in der Türkei existiert, kein Thema, wie Recherchen der "NZZ am Sonntag" zeigen, obwohl der Bund aktuell sein Erdbebenmanagement überarbeitet. Das erstaunt, da Experten davon ausgehen, dass bei einem schweren Beben die Notrufzentrale rasch überlastet wäre. Zwar sind Erschütterungen der Magnitude 7,8 wie in der Türkei bei uns kaum realistisch, wohl aber von Stärke 6,5. Allein in Zürich könnten bei einem Beben dieser Stärke 753 Menschen sterben und rund 76'500 Bewohner obdachlos werden, wie neue Szenarien der Stadt zeigen. Das Telefonsystem käme schnell an seine Grenzen. Markus Meile, Stabschef der städtischen Krisenorganisation, sagt dazu: "Auf die Bewältigung dieser schieren Menge gleichzeitiger Anrufe sind unsere Alarmsysteme weder personell noch technisch ausgerichtet."