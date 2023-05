Mit fast hundert Starts pro Tag ist die Schweiz auf Platz sechs der europäischen Länder mit den meisten Flügen von Privatjets gelandet. Pro Kopf steht die Schweiz an der Spitze der Rangliste, wenn man den kleinen Inselstaat Malta ausklammert, wie die "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" schrieben. Die Zahlen stammten von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Privatjets stossen in drei Stunden zwischen drei und fünfzehn Tonnen CO2 in die Atmosphäre aus - etwas mehr als die Gesamtemissionen eines durchschnittlichen Schweizers in einem Jahr. Die "SonntagsZeitung" ging den Flugplänen von bekannten Schweizerinnen und Schweizer nach: Sie verzeichneten teils 14 Flüge pro Tag, 149 Flüge in einem Jahr und Distanzen von Zürich nach Grenchen SO.