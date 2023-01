Die Pädagogische Hochschule (PH) Zürich rechnet mit einem Anstieg der Studierenden um 30 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Darum muss sie ausbauen. "Wir werden in den nächsten Jahren einen zweiten Standort für die Pädagogische Hochschule in der Stadt Zürich realisieren", kündigte Bildungsdirektorin Silvia Steiner in der "NZZ am Sonntag" an. Die Standortsuche sei schon weit fortgeschritten. So wie in Zürich sieht die Lage in fast der ganzen Schweiz aus. Gemäss Prognosen, die das Bundesamt für Statistik (BfS) diese Woche veröffentlicht hat, steigt die Zahl der Studierenden an den Schweizer PH bis 2031 insgesamt um rund 26 Prozent. Die Pensionierungswelle der Lehrpersonen aus der Babyboomer-Generation habe man überstanden, glaubt man in Zürich.