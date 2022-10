In der Bevölkerung kommt Rösti ausgesprochen gut an. Das ist das Resultat einer Umfrage, die der "SonntagsBlick" in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo durchgeführt hat. Auf die Frage, wer Nachfolger von Maurer werden soll, schwingt Rösti obenaus. In einem Feld mit neun Kandidaten kommt der Berner auf hohe 40 Prozent. Er ist der Liebling der Parteibasis: Von den SVP-Wählern spricht sich rund die Hälfte für den bestens vernetzten Lobbyisten aus, wie eine Auswertung zeigt. Aber auch bei Sympathisanten der FDP, Mitte und GLP kommt Rösti gut an. Und selbst ein Drittel der SP-Wähler sähe den ehemaligen Parteipräsidenten gerne im Bundesrat. Laut Michael Hermann, Geschäftsführer von Sotomo, ist dieses Ergebnis bemerkenswert. "Normalerweise schliesst sich das aus: Je beliebter ein SVP-Kandidat in den anderen Parteien ist, desto unbeliebter ist er in der eigenen Basis." Ständerat Werner Salzmann landete in der Umfrage mit neun Prozent weit abgeschlagen auf Platz zwei.