Das zur Migros gehörende Online-Warenhaus Digitec-Galaxus hat vergangenes Jahr zehn Prozent der Stellen in der Schweiz abgebaut. Das waren rund 200 Jobs, wie die "NZZ am Sonntag" schrieb. Seitens des Unternehmens hiess es, dass in der Schweiz ein leichter Rückgang der Mitarbeiterzahl zu beobachten sei. Grund dafür sei das schnelle Wachstum während der Corona-Pandemie. Kündigungen seien keine ausgesprochen worden. Temporärstellen habe Digitec-Galaxus nicht neu besetzt. Zudem besetzte das Unternehmen Schweizer Stellen in Deutschland neu. Auch in der serbischen Hauptstadt Belgrad rekrutierte das das Unternehmen, beispielsweise für das Callcenter.