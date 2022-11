Gesundheitsminister Alain Berset ist während der Corona-Pandemie rund um die Uhr bewacht worden. Berset ist selbst in seiner Freizeit in seinem Chalet in den Waadtländer Alpen rund um die Uhr von Elitepolizisten geschützt worden, wie die "SonntagsZeitung" und der Westschweizer "Le Matin Dimanche" schreiben. Als Wanderer getarnt folgten die Beamten dem Bundesrat sogar auf dessen Ausflügen in den Alpen. Um Bersets Chalet auch in der Nacht nahe zu sein, wurden für die Polizei Airbnb-Quartiere im selben Dorf angemietet. Die Kosten für diese in der Schweiz aussergewöhnliche Bewachung sind nicht bekannt. Mittlerweile ist das Sicherheitsdispositiv aber wieder etwas gelockert worden.