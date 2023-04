Die Ukraine hat den pro-russischen Oligarchen Wadim Nowinski auf ihre eigenen Sanktionslisten gesetzt, Vermögen von knapp 100 Millionen Dollar eingefroren und Ermittlungen gegen ihn eröffnet, unter anderem wegen "Hilfe für den Aggressor-Staat". Nowinski streitet die Vorwürfe ab. Der Oligarch verschwand letztes Jahr aus der Ukraine, doch die "SonntagsZeitung" will ihn nun in Zürich gefunden haben. Der Diakon zelebrierte über Ostern zahlreiche Messen in der russisch-orthodoxen Kirche an der Narzissenstrasse in Zürich. Gegenüber der "SonntagsZeitung" sagte er nach einem Gottesdienst: "Ich kehre in die Ukraine zurück, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind." Ein Vertreter der Zürcher Auferstehungskirche bestätigt, dass Nowinski seit dem 29. März "gelegentlich bei uns zelebriert". Er sei der Gemeinde nicht formell zugeteilt, er könne aber "als Kleriker, der unter keiner kirchlichen Strafe steht, bei uns zelebrieren, wenn er das will".