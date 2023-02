Obwohl die Nachfrage nach externer Betreuung wächst, müssen Schweizer Kindertagesstätten Plätze reduzieren, Gruppen schliessen oder im Extremfall den Betrieb aufgeben. Schuld ist der Fachkräftemangel unter Betreuerinnen. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, dringen aus immer mehr Kantonen Hilferufe an die Öffentlichkeit. Im Kanton Zug muss jede dritte Kita, die eine Stelle nachbesetzen will, länger als sechs Monate nach einem Ersatz suchen. In Solothurn sind laut dem regionalen Kita-Verband rund 80 Prozent der Einrichtungen von einem akuten Fachkräftemangel betroffen. In Luzern sind Kitas bereits gezwungen, ihr Personal im Ausland zu rekrutieren. Der Verband Kibesuisse spricht von einem "höchst akuten Personalmangel" in einem Grossteil der Deutschschweiz.