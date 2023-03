Sogar die Bewohnerinnen und Bewohner der rot-grünen Städte sind gegen die generelle Einführung von Tempo 30 innerorts. Das zeigt eine repräsentative Studie des Touring Club Schweiz (TCS) in zehn Städten, die der "NZZ am Sonntag" vorliegt. 66 Prozent der Befragten lehnen flächendeckendes Tempo 30 ab. Nur gerade in Lugano ist eine knappe Mehrheit dafür. In allen anderen Städten ist die Ablehnung deutlich. Das hat politische Sprengkraft: "Gewisse Städte propagieren Tempo 30 als Allheilmittel und politisieren offensichtlich an der Mehrheit ihrer Bevölkerung vorbei", so TCS-Präsident Peter Goetschi. Eine Mehrheit der Befragten befürchtet, dass das langsamere Tempo auf Hauptstrassen die Rettungsdienste und den öffentlichen Verkehr ausbremsen könnte. Der Schweizerische Städteverband kritisiert die Studie des TCS als einseitig.