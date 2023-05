Das Staatssekretariat für Migration (SEM) will dem russischen Oligarchen Andrei Melnitschenko die Niederlassungsbewilligung der Kategorie C entziehen. Der Milliardär verbringe zu viel Zeit im Ausland, begründete das SEM den Entscheid, wie "SonntagsBlick" schrieb. Die Anwälte von Melnitschenko ziehen den Beschluss ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Die Bündner Kantonsregierung hatte Fall an die Behörden in Bern weitergegeben. Eine Mehrheit der Kantonsregierung sprach sich nach Informationen des "SonntagsBlicks" zugunsten des Oligarchen aus. Das Vermögen des Russen wird laut der Zeitung auf 24 Milliarden Dollar geschätzt. Er hat seinen Wohnsitz in St. Moritz GR.