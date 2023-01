Nur wenige Fälle von Ausbeutung und Menschenhandel kommen in der Schweiz ans Licht. Zu Verurteilungen kommt es sehr selten. Doch das könnte sich ändern, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt. Die Zahl der polizeilich ermittelten Fälle von Arbeitsausbeutung steigt von Jahr zu Jahr: Waren es 2020 erst 15, so gab es ein Jahr später bereits 40 Fälle. Die Daten entstammen der Statistik zum Menschenhandel in der Schweiz. Diese unterscheidet erst seit 2020 zwischen "sexueller Ausbeutung" wie Zwangsprostitution und "Ausbeutung der Arbeitskraft". Insgesamt wurden in den erwähnten beiden Jahren 67 beziehungsweise 71 Fälle von Menschenhandel registriert. Also machten 2021 die 40 gemeldeten Ermittlungen von Arbeitsausbeutung die Mehrzahl aus. Die Zahlen zeigen, was Fachleute schon lange vermuten: "Arbeitsausbeutung dürfte viel weiter verbreitet sein als gemeinhin angenommen", sagte Expertin Sarah Schilliger.