Die Zementindustrie will ihren Ruf ablegen, eine Klimasünderin zu sein. Die Schweizer Werke sollen bis 2050 komplett CO2-neutral werden. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg: Die Branche muss weg von der Kohle und ihre Öfen anders befeuern. Zurzeit sind bereits 70 Prozent des Brennmaterials Abfallstoffe. Und die Branche will mehr: "Die Zementindustrie möchte ihre Öfen ausschliesslich mit Abfällen befeuern", sagte Stefan Vannoni, Direktor von Cemsuisse, gegenüber der "NZZ am Sonntag". Hier fangen allerdings die Probleme an. Die Industrie klagt, dass sie in der Schweiz gar nicht genug Abfall erhalte: "Wir kämpfen seit Jahren um einen besseren Zugang zu Abfallbrennstoffen", so Vannoni. Die öffentlichrechtlichen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) hätten das Monopol auf Siedlungsabfällen und seien nicht bereit, Material abzugeben. Deshalb muss die Zementbranche heute im grossen Stil Plastikabfälle importieren. "Das ist für uns keine optimale Lösung, auch aus ökologischer Sicht", betont Vannoni. Die Branche habe bis heute keinen anderen Weg gefunden, an Abfall zu kommen.