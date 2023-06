Der Stau am Gotthard wird immer länger. Nun suchen drei Politiker den Befreiungsschlag dank Road Pricing, wie die "NZZ am Sonntag" schreibt: Gemeinsam reichen GLP-Nationalrätin Corina Gredig, Mitte-Nationalrat Simon Stadler und FDP-Nationalrat Matthias Jauslin am Montag eine Motion für eine Tunnelgebühr für den Nord-Süd-Transit ein. "Mautsysteme an den alpenquerenden Übergangen sind in den Nachbarländern längst Realität", schreiben sie zur Begründung in ihrem Vorstoss. Die Idee der Motionäre: Die Nutzung der Tunnels am Gotthard und am San Bernardino soll umso mehr kosten, je grösser die Nachfrage ist. Die drei versprechen sich davon eine Glättung der Stauspitzen an Ostern und Pfingsten.