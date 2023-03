Dem "SonntagsBlick" liegt das Schreiben aus Berlin vor, in dem Deutschland um die stillgelegten Schweizer Leopard-2-Panzer bittet. Auf der Länge einer A4-Seite bitten der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Robert Habeck VBS-Chefin Viola Amherd, den Kaufwunsch von Rheinmetall zu erfüllen. "Wir wären Ihnen äusserst dankbar, wenn Sie dem Rückerwerb von Leopard-2-Kampfpanzern der Schweizer Armee an Rheinmetall zustimmen könnten." Es werde garantiert, dass die Panzer nicht an die Ukraine weitergeleitet würden. Sicher ist unterdessen: Die deutsche Armee hat kein Interesse an den ausgemusterten Schweizer Panzern. Das bestätigt eine Sprecherin des deutschen Verteidigungsministeriums gegenüber "SonntagsBlick": "Es ist nicht beabsichtigt, diese als Ersatz für die Panzer zu nehmen, die die Bundeswehr an die Ukraine abgibt." Wahrscheinlicher ist, dass Rheinmetall die Panzer an andere Nato-Staaten verkaufen will, darunter Spanien oder Polen.