Der Vorschlag der SP-Spitze, zwei Frauen für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga aufzustellen, stösst parteiintern auf Kritik. SP-Nationalrätin Franziska Roth findet ein reines Frauenticket demokratisch und strategisch ungeschickt, wie sie der "SonntagsZeitung" sagte. Das SP-Co-Präsidium mit Mattea Meyer und Cédric Wermuth verteidigt dagegen das reine Frauen-Ticket. Die SP sei die Partei der Gleichstellung, sagte Meyer. Sie rief den Zürcher Ständerat Daniel Jositsch zum Verzicht auf eine Kandidatur auf. Ohne Frauen-Ticket bestehe das Risiko, nur noch zwei Frauen im Bundesrat zu haben, sagte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in einem Interview mit dem "SonntagsBlick". Laut "NZZ am Sonntag" würde die Wahl einer jungen, linken Mutter einen Aufbruch in der SP signalisieren. Eine Kandidatur prüfen will die Nationalrätin Edith Graf-Litscher.