Der russische Vorwurf der Russenfeindlichkeit in der Schweiz hat laut dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) System. Russland will damit Zweifel an der Schweizer Neutralität streuen, wie aus einer Analyse des NDB hervorging. Russland wolle so die Schweiz mitverantwortlich machen, dass in der Schweiz keine Friedensgespräche stattfinden könnten, schrieb die "NZZ am Sonntag". Der jüngste Vorwurf der Russophobie kam vom russischen Botschafter in der Schweiz Sergei Garmonin. Anwohner der russischen Botschaft in Bern hatten sich über rücksichtslose Fahrweisen des russischen Personals beschwert. Aussenminister Ignazio Cassis wurde daraufhin beim Botschafter vorstellig. Keiner der russischen Diplomaten sei je wegen überhöhter Geschwindigkeit gebüsst worden, sagte Garmonin.