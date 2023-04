China regiert in Tibet mit harter Hand und drängt selbst Bauern zur Flucht. Doch auch in der Schweiz fürchten die Geflüchteten Pekings Macht, die bis in die Asylbehörde reichen soll. So schildert die Tibeterin Tsering Tsamchoe Dratoktsang gegenüber der "SonntagsZeitung", wie sie in Tibet wegen einer verbotenen Reise nach Nepal verhaftet und von der chinesischen Polizei misshandelt wurde. 2016 flüchtete sie in die Schweiz und beantragte hier Asyl. Einen negativen Entscheid focht sie 2019 vor dem Bundesverwaltungsgericht an. Doch mehrere Verfahren von Geflüchteten aus Tibet sind vor Gericht blockiert, weil die sogenannten Lingua-Sprach-Analysen in Auftrag des SEM stark in Zweifel gezogen werden. Den Experten werden eine Nähe zum chinesischen Regime nachgesagt. Das SEM weist die Kritik vehement zurück.