Für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar sind bereits 2,88 Millionen Tickets verkauft worden, wie ein Fifa-Sprecher gegenüber dem "SonntagsBlick" sagte. Insgesamt sind 3,1 Millionen Tickets in den Verkauf gegangen. Das Interesse der Schweizer Fans an der WM in der Wüste scheint sich allerdings in Grenzen zu halten: "Wir haben das Kontingent zu knapp 50 Prozent ausgeschöpft", sagte Adrian Arnold, Sprecher des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), am Mittwoch zu SonntagsBlick. Für die Spiele gegen Serbien und Kamerun wurden laut SFV hierzulande je 1500 Tickets geordert. Der Match gegen Brasilien kommt auf 2500 verkaufte Tickets in der Schweiz.