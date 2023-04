Der Dollar sackte am frühen Abend bis auf 0,9055 Franken ab. Noch am Morgen kostete der Greenback 0,9134 Franken. Aber auch der Euro neigte zum Franken zur Schwäche. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 0,9919 Franken gehandelt. Das sind mehr als 0,2 Rappen weniger als noch am Morgen.