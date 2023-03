Im Markt wird denn auch auf die allgemein schwierige Situation an den Finanzmärkten verwiesen. "Vor allem herrscht Ungewissheit über die zukünftigen geldpolitischen Rahmenbedingungen", sagte ein Händler. Die US-Notenbank habe am Mittwoch das Ende ihres laufenden Zinserhöhungszyklus offengelassen, so dass das Damoklesschwert steigender Zinsen weiter über den Banken und der Börse schwebe.