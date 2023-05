Die Hacker haben laut CH-Media-Chef Michael Wanner mit der Veröffentlichung weiterer Daten in den nächsten Tagen gedroht. "Wir werden die veröffentlichten Daten laufend analysieren, und je nach Erkenntnissen und Sensitivität der Informationen werden wir die betroffenen Personen direkt informieren", sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit seinen Zeitungen. Das Unternehmen habe kein Lösegeld gezahlt. Zur Höhe des geforderten Betrags machte er keine Angaben.