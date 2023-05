Hero hat das am 9. Mai lancierte Rückkaufangebot für eine an der SIX kotierte, ewige Franken-Anleihe beendet. Von den ausstehenden 200 Millionen der "Perpetual Callable Subordinated Bonds" (ISIN CH0341725874) wurden 123,55 Millionen zurückgekauft, wie der Aargauer Lebensmittel-Hersteller am Mittwoch mitteilte. Dieser Teil wird nach dem Settlement vom 30. Mai storniert, die restlichen 76,45 Millionen bleiben ausstehend.

24.05.2023 08:16