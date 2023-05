Hero will eine ausstehende Anleihe über 200 Millionen Franken zurückkaufen. Der Aargauer Nahrungsmittelhersteller will die an der Schweizer Börse kotierten "Perpetual Callable Subordinated Bonds" zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen erwerben, teilte Hero am Dienstag mit.

09.05.2023 08:13